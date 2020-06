Due fortunati vincitori a Treviso e Verona: a ciascuno oltre 44mila euro

TREVISO/VERONA - E' stato un turno doppiamente fortunato per il Veneto al SuperEnalotto. Nel concorso del 30 maggio in regione sono arrivati ben due “5” da 44.391,62 euro ciascuno. Il primo è stato centrato a Gorgo al Monticano, in provincia di Treviso, nella tabaccheria/edicola Vidotto in via Postumia Centro 12; il secondo è invece finito a Valeggio sul Mincio (Verona), nella rivendita di via Murari 54/a.



La caccia al Jackpot è proseguita nel concorso dell'1 giugno - che ha anticipato quello della festività del 2 giugno -. Non c'è stato alcun "6". Il prossimo jackpot del SuperEnalotto è di 46.200.000 euro. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 28 gennaio, con 67 milioni di euro ad Arcola (La Spezia), mentre in Veneto, come riporta Agipronews, il 6 manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle. © RIPRODUZIONE RISERVATA