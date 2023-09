Da Treviso agli Emirati, le stampanti di organi in 3D di SolidWorld vendute in Qatar

TREVISO - Le stampanti di organi in 3D trevigiane arrivano in Qatar. Il gruppo della stampa in 3D e delle tecnologie biomedicali SolidWorld, di Treviso, quotato sul segmento Euronext Growth di Borsa Italiana, ha sottoscritto un accordo di distribuzione con Orion Bootstars di Doha (Qatar), finalizzato alla commercializzazione dei prodotti alle strutture sanitarie e istituti di ricerca medica operanti negli Emirati. Tra questi, in particolare, figura Electrospider, la biostampante 3D in grado di realizzare riproduzioni di cellule e tessuti umani con tecnologia additiva che consente di ottenere riproduzioni di tessuti e organi umani esatte copie di quelli reali.