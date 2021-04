Ginocchia, caviglia, parti di colonna vertebrale, anca, spalla mani e ora anche la mandibola. Una stampante 3D oggi permette di ricostruire sezioni danneggiate da un trauma come da una patologia. In meno di dieci anni quelli che sembravano interventi avveniristici sono diventati di routine. Per gli adulti come per i bambini. Chiodi invisibili e protesi fatte su misura per ridare nuova libertà di movimento.



I primi modelli sono arrivati...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati