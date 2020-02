TREVISO Appena ha visto i carabinieri ha preso un tagliando in mano e si è diretto verso l'uscita della ricevitoria urlando: «Ho vinto, ho vinto»! Il giocatore in verità non aveva vinto il becco di un quattrino: si trattava di un semplice stratagemma per evitare il controllo delle forze dell'ordine arrivate con più pattuglie per effettuare un'ispezione di routine nella ricevitoria. I militari del nucleo radiomobile non si sono certo fatti abbindolare da quel teatrino e hanno cercato di bloccare l'uomo, un 42enne di origini nigeriane, che a quel punto ha reagito spintonando un carabiniere, scagliandolo a terra. Poi è fuggito a piedi verso Quinto di Treviso.



I carabinieri si sono quindi messi sulle tracce del fuggitivo, il caso risale a una decina di giorni fa, inseguendolo lungo la Noalese e infine, identificandolo. L'uomo, al termine degli accertamenti, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.



Restano invece da chiarire, almeno per il momento, i motivi che hanno spinto il 42enne a fare tutta quella sceneggiata. L'uomo è un soggetto già noto alle forze dell'ordine ma il controllo non avrebbe comportato, almeno sulla carta, alcun rischio per lui, a meno che non nascondesse qualcosa che non voleva fosse trovato. La sua trovata ha di certo creato scompiglio, oltre a conseguenze per fortuna del tutto marginali per il militare fatto cadere a terra, ma non gli è servita ad evitare che i carabinieri bussassero alla sua porta per notificargli la denuncia a piede libero per resistenza.

