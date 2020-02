«Il sidro è il nostro Prosecco», il produttore di Nervesa spopola in Australia e Usa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NERVESA DELLA BATTAGLIA (TREVISO) -e del caratteristico colore paglierino. Prosecco ? No,. Snobbato fino a pochi anni fa come vin de pom, l'extradry di mele sta ritagliandosi una speciale fetta di mercato tra i millennials. Negli Stati Uniti sono sempre più diffuse le cider house. E le bollicine di mele trevigiane oggi iniziano ad andare alla grande anche sul mercato australiano grazie all'intuizione di, che ha deciso di rivolgersi a un pubblico più internazionale, convertendo il know how e la qualità del Prosecco in una bevanda meno alcolica e con lo stesso valore sociale. Il sidro di mele piace infatti a chi è allergico al glutine e ai giovani perché è leggero e fa solo 6 gradi. Lo spumante speciale di Camillo ha vinto in, una delle più importanti competizioni del Paese nel beverage-food.E non teme neppure i dazi di Trump: «In Australia ho venduto la mia prima bottiglia di Prosecco, oggi siamo a quota 100.000. Mio cugino, Adrian Cester, ha messo in piedi una società con un produttore di mele e io ho affittato i campi di mele in Friuli. Tutti biologici, carta vincente per penetrare nei mercati esteri. È nato così questo brut di mele extradry: fresco, fruttato, diverso da tutti quelli che si bevono in Italia perché è meno dolce e più frizzante. Siamo gli unici produttori di sidro nella Marca e tra i pochi a livello nazionale». Giovanni Camillo è tra i giovani di Confagricoltura Treviso che hanno fatto della diversificazione la propria filosofia di vita. Iscritto a ingegneria, ha capito presto che la sua passione era la campagna: nei 10 ettari di terra tra la collina del Montello e la campagna che costeggia il Piave ha piantato glera al posto dei kiwi, creando il brand di Prosecco Cester Camillo.«Nella mia storia c'è tanta Marca ma anche tanta Australia racconta Camillo - mio nonno emigrò infatti tanto tempo fa nella terra dei canguri, dove creò un'impresa di costruzioni. Lì nacque mio padre e lì vivono ancora molti miei parenti, con il cognome di Cester, tra cui alcuni cugini che hanno cominciato a operare nel settore vinicolo. Da lì è partita l'idea di creare un anello di congiunzione tra le due famiglie e due mondi». Negli Stati Uniti il prodotto è sulla cresta dell'onda da alcuni anni, grazie ai consensi conquistati nel mondo dei millennials: esistono addirittura le cider house, dove al sidro vengono associate degustazioni ad hoc. In Italia, invece, la produzione di sidro è ancora di nicchia ma in aumento è il numero di pub in cui viene offerto alla spina o in bottigliette, come a Milano, dove esistono locali dove viene sostituito al prosecco nello spritz.