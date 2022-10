Sensibilizzazione alla guida in sicurezza, le forze dell'ordine in piazza con gli studenti e i campioni dello sport Video

TREVISO - La Polizia di Stato in collaborazione con l'Imoco Volley Conegliano, il Treviso Basket e il Benetton Rugby su un'iniziativa promossa dalla Polizia Stradale, hanno organizzato oggi, 28 ottobre, una giornata di sensibilizzazione alla guida sicura dando indicazioni utili a studenti e cittadini. I presenti hanno anche potuto provare a camminare su un percorso stradale con ostacoli indossando degli occhiali che simulavano la guida in stato d'ebrezza. Tra le prime a provare il percorso, la Pantera Sarah Fahr. E poi una studentessa che ha anche tentato di aprire "la porta di casa". E nel fine settimana a Treviso e in tutta la provincia saranno rafforzati i controlli anche grazie all'impiego di un laboratorio mobile forense per i test sull'uso di sostanze stupefacenti.