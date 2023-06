CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Un libro illustrato per scardinare i tabù della sessualità tra i più giovani. Questo l’ultimo progetto che Fanni Guidolin, l’infermiera influencer, ha in cantiere. «Sarà da sfogliare, perché i giovani oggi leggono sempre meno per questo è importante dar loro dei messaggi più immediati e smart - spiega Guidolin - Si tratterà quindi di un libro illustrato che sarà pronto per l’autunno indicato a partire dalle scuole superiori».



I SOCIAL

È già da tempo che l’infermiera si rivolge soprattutto ai più giovani. E lo fa utilizzando i loro strumenti, i social, per arrivare loro in maniera più diretta ed immediata con dei mini video dove non vengono usati né mezzi termini, né giri di parole. Su Instagram in particolare, Guidolin tiene la rubrica “Sex in The Garden” dove racconta la sessualità, le pratiche per avere dei rapporti soddisfacenti ma anche i segreti per la buona igiene e qualche consiglio per sentirsi a proprio agio con il partner dentro e fuori dalle lenzuola. «Una rubrica che voglio potenziare ulteriormente e mi piacerebbe poterlo fare nei giardini più belli del Veneto», sottolinea. Bellezza dei luoghi quindi unita a formazione ed informazione. Cornici bucoliche per spiegare cose di cui spesso si fatica a parlare, oltre a qualche battutina tra amici.



PER SOLI UOMINI

Concetti che l’infermiera ha affrontato anche dal vivo in una serata organizzata per soli uomini a Loria che ha registrato un tutto esaurito con 200 presenti dai 16 ai 72 anni. «All’inizio c’era un po’ di timidezza, poi tanta curiosità. La sessualità non appagata e non discussa determina insoddisfazione, matrimoni alla deriva, perdita del valore del rispetto e della conquista, del romanticismo e della scoperta - La perdita del desiderio diventa la “malattia” del secolo. Serve una sana educazione sessuale, diretta senza mezzi termini, spesso ai “maschietti” che vanno educati al piacere femminile forti ancora di retaggi culturali che non promuovono affatto il benessere sessuale, ora acclamato anche dall’Oms. Ad esempio, forse solo uno dei 200 uomini presenti a Loria conosceva l’immagine del clitoride femminile». Quella di Loria è solo la prima serata di questo tipo che Fanni Guidolin ha in programma. «Questa era la prima serata esclusiva e volutamente solo a partecipazione maschile che ha visto la presenza di uomini inviati da mogli e iscritti dalle compagne - afferma l’infermiera - Un esperimento che in Veneto diventa il primo e sarà un apripista che passerà alla storia. E a settembre organizzerò una serata di sessualità per coppie. E prossimamente affitterò un grande centro congressi per un grande evento sulla sessualità». L’infermiera che si è licenziata dall’Usl 2 per divergenze, continua il suo percorso online ed offline, anche con la sua clinica del perineo, per diffondere le buone pratiche della sessualità mentale e fisica.