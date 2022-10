Infermiera spiega il sesso su Instagram. La Asl bacchetta Fanni Guidolin: «Indecoroso, la smetta»

Un’infermiera che parla di sesso sul suo account Instragram, seguito da quasi 13 mila persone, ha ricevuto dall’Asl di Treviso, un ammonimento, con un invito a smetterla perché «poco decoroso». La professionista, Fanni Guidolin, o meglio Fanni_Greenlover, che sul suo profilo si definisce «consulente sessuale… in giardino», è iscritta come infermiera professionista all’Ordine di Padova ma esercita a Treviso nel centro Stomie di Castelfranco.

Lezioni al femminile

La donna, racconta nei suoi post video, come comportarsi in diverse pratiche sessuali, dispensando consigli ad un pubblico femminile. «Sesso al primo appuntamento», «Amici di letto», «Sesso a pagamento», sono solo alcuni dei titoli dei numerosi video dell’infermiera postati su Instagram, in cui rivolgendosi alle sue followers, offre spiegazioni molto simili a lezioni, per consigliare e insegnare, come agire nelle varie occasioni di incontri sessuali.