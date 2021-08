Segusino. Uomo cade mentre fa lavori nel condominio: gravissimo

SEGUSINO (TREVISO) - Cade da 5 metri mentre sta facendo dei lavori nel proprio condominio. È in gravissime condizioni l'uomo precipitato in piazza Roma, a Segusino. L'incidente è avvenuto stamattina, 7 agosto 2021, verso le 10.30. Sul posto è intervenuto tempestivamente il Suem 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Il ferito, una volta stabilizzato, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Ora è intubato in terapia intensiva, in gravi condizioni.