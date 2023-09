Nuovo anno scolastico, a Treviso Giorgi-Fermi e Pio X giocano d'anticipo: in classe già da lunedì

TREVISO - La prima campanella del nuovo anno scolastico risuonerà ufficialmente il 13 settembre. Ma molti istituti giocano d’anticipo. Il Giorgi-Fermi partirà già lunedì con una due giorni dedicata all’accoglienza degli studenti delle classi prime. Discorso identico per il turistico Mazzotti. Anche il Pio X riprenderà lunedì. Al Planc k martedì, sempre con l’accoglienza di chi è in prima. Lo stesso giorno torneranno sui banchi i ragazzi delle medie Stefanini di Treviso. Oggi e domani il Besta aprirà le porte ai ragazzi di prima che dopo le medie devono colmare dell e lacune.



LE CATTEDRE

L’auspicio è che almeno per il 13 settembre tutti gli insegnanti possano essere ai loro posti. Compresi i supplenti. La cosa non è scontata. « Nella Marca ci sono state 546 immissioni in ruolo di docenti e ben 2.300 insegnanti precari chiamati per coprire, anche con orari spezzettati, gli oltre 800 posti rimasti vacanti per carenza di docenti nelle graduatorie – evidenziano dalla Cisl Scuola di Treviso e Belluno – non va meglio al personale Ata (ausiliario, tecnico e amministrativo, ndr), dove sistematicamente viene messo in ruolo appena metà del fabbisogno. A Treviso su 550 posti liberi sono state fatte 168 assunzioni: gli altri 382 posti sono andati a precari » .