BELLUNO - Se si confrontano i dati che si riferiscono all'anno 2022 con le previsioni che arrivano sino al 2026, nella fascia d'età compresa fra i 3 ed i cinque anni la popolazione bellunese perde 2.188 unità; nella banda 6-10 anni l'emorragia è ancora più forte: -3.156; infine fra gli 11 ed i 13 anni la contrazione è di 1.360. Un impoverimento figlio della crisi demografica condivisa con tutto il Veneto che nelle tre fasce d'età, nello stesso periodo 2022-2026, perde rispettivamente 47.352 unità (3-5 anni), 70.178 (6-10) e 35.361 (11-13). E sia a livello provinciale sia a quello regionale, l'annus horribilis è il 2024. Solo in provincia di Belluno fra il 2025 ed il 2026 c'è una lieve inversione di tendenza, incapace tuttavia di sanare il gap precedente. Si chiama crollo. Crollo verticale, rapidissimo e irrefrenabile. Non c'è altro modo per indicare la diminuzione spaventosa che subirà la popolazione scolastica della provincia di Belluno nei prossimi anni. Perché, come si vede, le tre fasce d'età corrispondono ai primi tre gradi di istruzione: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado.