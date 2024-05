VILLA ESTENSE (PADOVA) - L'istituto comprensivo di Villa Estense ha da questa mattina un nuovo dirigente scolastico. È Cristina Minelle, attuale preside all'istituto comprensivo di Solesino e Stanghella. «Mi farà piacere se riuscirò a dare una mano - ha dichiarato -. La situazione creatasi va capita e farò del mio meglio».

Le proteste contro la preside precedente

L'impasse si è sbloccata ieri mattina con l'atto di nomina: dopo lo sciopero del 9 maggio, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale Marco Bussetti aveva preso in mano la situazione e pubblicato in albo pretorio un avviso pubblico per raccogliere le disponibilità a reggere l'istituto di Villa Estense fino a fine anno scolastico. L'attuale dirigente, Annalisa Barion, è assente da diverse settimane e, negli ultimi mesi, è stata al centro di aspre polemiche che hanno visto insegnanti e genitori da un lato e dirigenza dall'altro. Per garantire la continuità educativa serviva una figura in grado di riportare serenità nella scuola. E la scelta è ricaduta su Minelle, che aveva dato disponibilità ad assumersi anche questo incarico. La nuova dirigente ha 49 anni ed è originaria di Bagnoli di Sopra. Prima di diventare preside a Solesino e Stanghella ha insegnato inglese al Duca d'Aosta di Monselice, parte dell'istituto Cattaneo-Mattei. Minelle è una delle figure più preparate del territorio. Dopo la laurea in lingue e letterature straniere e l'abilitazione all'insegnamento ha conseguito due master, due diplomi di perfezionamento, una laurea triennale in Scienze della formazione professionale, una laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi e un dottorato di ricerca in Scienze pedagogiche, dell'educazione e della formazione. Ha tenuto corsi agli aspiranti insegnanti e collaborato con l'Università di Padova come tutor e formatore.

Arriva la reggente

Un curriculum di valore, che Cristina Minelle abbina a doti comunicative e umane. «Il dirigente scolastico ricopre un ruolo delicato perché rappresenta le istituzioni nella scuola. Serve fermezza, ma altrettanta flessibilità. Poi quando si ha a che fare con bambini occorre ulteriore attenzione» spiega. Con umiltà la professoressa si è messa a disposizione: «Le scuole in questo periodo sono sotto pressione. Ci sono cose da chiudere e spero di poter dare una mano per portare a termine le attività ordinarie. La reggenza va fino al 29 giugno e poi vedremo cosa accadrà». Una portavoce degli insegnanti commenta: «Possiamo solo andare in meglio. Siamo contenti e da tempo attendevamo una notizia così. Speriamo che la nuova dirigente rimanga anche l'anno prossimo perché i colleghi che la conoscono ne hanno una buona opinione. È prossimamente convocato un collegio docenti che riguarda anche l'adozione dei testi per il prossimo anno».