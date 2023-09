TREVISO - Obiettivo “zero multe” controllando i biglietti e gli abbonamenti già al momento della salita. Con la possibilità di acquistare il ticket a bordo a prezzo maggiorato (ad esempio 3 euro per un urbano invece di 2). E’ così che Mom, la società dei bus e delle corriere, ha deciso di approntare il servizio in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Gli autisti, in sostanza, potranno lasciare direttamente a terra i passeggeri senza titolo di viaggio. «Chi non ha il biglietto o l’abbonamento valido non può salire a bordo» mette in chiaro il presidente Giacomo Colladon. Compresi i minorenni: una volta sui mezzi non verranno fatti scendere, è la linea che trapela dall’azienda, ma se al momento di salire non avranno il biglietto, la responsabilità sarà dei genitori.

COME FARE

«Il contrasto all’evasione non si traduce nel fare multe: contrastare significa mettere in campo tutte le azioni che promuovono la legalità – spiega Colladon – salire sui mezzi pubblici con un titolo di viaggio valido è anzitutto un dovere civico». L’indicazione per i passeggeri è di salire sempre dalla porta anteriore, mostrando subito il biglietto o l’abbonamento. «Per tutte le aziende del settore, l’evasione tariffaria è un problema che va affrontato anche sostenendo costi che sono a loro carico. Mom ha deciso di affrontare il problema con una strategia complessiva – fa il punto il presidente – per questo oltre a una efficace azione dei conducenti nel controllo a vista del titolo di viaggio, sono previsti assistenti alla clientela impegnati a terra nella sensibilizzazione in fase di salita e poi un rafforzamento della controlleria».

LE SOTTOSCRIZIONI

A proposito di ticket, Mom ha già contato la sottoscrizione di oltre 14mila abbonamenti tra gli studenti. L’anno scorso erano 30mila. Ma si confida di tornare rapidamente a questo numero. L’aumento delle tariffe fino anche al 30%, a partire dall’abbonamento annuale per studenti nella fascia extraurbana 5-12 chilometri, la più frequentata, passato da 385 a 500 euro, secondo la società non ha inciso negativamente. «Le famiglie si stanno orientando per l’acquisto dell’abbonamento annuale che garantisce maggiore risparmio e “zero pensieri” per tutto l’anno – rivela il presidente – per chi sceglie il mensile, con l’acquisto consecutivo di 9 mensilità verrà erogato un trimestre gratuito da giugno 2024». L’inizio del nuovo anno scolastico, si sa già, non sarà semplice per il trasporto pubblico. Almeno per le prime due settimane molti istituti adotteranno un orario ridotto. E sarà di fatto impossibile prevedere autobus pronti all’istante seguendo tutte le diverse uscite anticipate. «Sul fronte del servizio sappiamo che le scuole non saranno a pieno regime con gli orari – tira le fila Colladon – adotteremo tutti i correttivi possibili, ma sappiamo che le prime settimane saranno di assestamento».