Scandalo di Ca' della Robina di Nervesa della Battaglia. Bancarotta e corruzione: ecco quanto rischiano Modolo, Baldissin e Rebellato

NERVESA DELLA BATTAGLIA (TREVISO) - Quattro anni di reclusione per Mario Modolo (corruzione), 4 anni e 6 mesi per Giancarlo Baldissin (corruzione e bancarotta), 4 anni e 6 mesi per Pierino Rebellato (bancarotta). Sono le richieste formulate dal pubblico ministero Gabriella Cama, che ha inoltre chiesto il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per il reato di truffa a carico di Egidio Costa e per Remo Sernagiotto per morte del reo, per lo scandalo Ca’ della Robinia.

Le accuse alla cooperativa

Nuovo atto nel processo a Ca’ della Robinia, una struttura che per il pubblico ministero Gabriella Cama non poteva essere accreditata per le attività di fattoria sociale. Secondo l’accusa quella cooperativa sarebbe stata costruita appositamente per ottenere a tempo di record un finanziamento regionale di 3 milioni e mezzo per realizzare nell’ex Disco Palace di Nervesa della Battaglia una fattoria didattica per dare lavoro ai disabili.