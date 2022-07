MONTEBELLUNA - A soli sei anni, Edoardo Nicolardi è campione d'Italia under 8 negli scacchi. Il risultato è stato conquistato dallo scacchista in erba di Resana, un frugoletto dai capelli lunghi e dallo sguardo dolcissimo in forze all'Asd Beniamino Vergani di Montebelluna, ai Campionati Italiani Giovanili di Scacchi che si sono svolti nei giorni scorsi a Terrasini in Sicilia. Edoardo, iscritto da ottobre 2021 al circolo di scacchi montebellunese, uno dei più antichi d'Italia, aveva già stupito con alcuni risultati prestigiosi, conquistati negli ultimi mesi: in primavera, infatti, prima aveva conquistato il titolo di Campione Interprovinciale Under 8, poi quello di Campione Regionale. Ora, invece, non solo ha vinto il titolo di campione italiano nella sua categoria, ma è diventato anche il più giovane scacchista a conquistare quel titolo. Non era mai successo prima d'ora.



LE ORIGINI

«Siamo di origini pugliesi - spiega papà Gabriele - ma viviamo a Resana, dove, all'istituto comprensivo, Edoardo ha appena terminato la prima elementare. La passione per gli scacchi è nata per caso nella biblioteca di Resana, dove mio figlio ha cominciato a giocare. In un giorno ha imparato, poi ho visto che mi batteva e quindi lo ho portato a Montebelluna dove l'istruttore Nicola lo ha seguito». Ed è qui che sono arrivate le prime vittorie. Risultati eccezionali, che il piccolo vive, comunque, con la massima naturalezza. «Edoardo affronta tutto senza angoscia -racconta il papà- anche se dice chiaramente che vuole vincere i mondiali: secondo me, però, lo afferma senza rendersi conto di cosa significhi. Non andiamo in cerca di risultati: tutto viene vissuto in modo molto ludico. Bambini bravi in giro ce ne sono parecchi, anche se di solito sono un po' più grandi di lui. È riuscito ad arrivare un anno prima degli altri».



NON E' UN SECCHIONE

Anche se non è certo un secchione degli scacchi. «Non gioca più di 45 minuti al giorno, non è uno sgobbone. Anche per quanto riguarda la scuola, va bene in matematica e si coglie una predisposizione alla logica. Non è un genio, comunque. Anche se ha imparato a leggere a quattro anni, è un bambino tranquillissimo, senza eccessi». E pure i genitori vivono l'esperienza senza ansie e troppe aspettative, che rischierebbero di stressare il bambino, facendogli sentire il peso dell'impegno. «Giocherà finché si diverte - dice il papà senza alcun dubbio - pensando al suo futuro penso che l'importante sia questo. L'ambiente è molto bello e stimolante, vedo bambini generalmente sereni». E ora si guarda avanti. «In prospettiva, ci sono gli Europei in Turchia a novembre e i Mondiali in Romania in settembre. Ci piacerebbe portarlo in Turchia, se ci sarà una copertura delle spese», confida il papà. Intanto, in famiglia, un concorrente c'è già. E' il piccolo Federico, di un anno più giovane del fratello, che ha già vinto un campionato amatoriale under 14, a soli cinque anni. «Federico è più irruento del fratello -racconta il papà- ma con il lavaggio del cervello di Edoardo ha imparato». E già si può immaginare una super sfida in famiglia. In Sicilia, oltre alla famiglia di Edoardo e al suo istruttore, erano presenti altri membri del circolo che hanno ottenuto dei buoni piazzamenti. Il torneo si svolge tra soli under 8 maschili che devono giocare 9 partite. Si aggiudica il torneo chi ottiene più vittorie: Edoardo ha vinto sette gare e ha ottenuto due pareggi. Insomma, risultati che hanno dell'incredibile, soprattutto alla luce dell'età del concorrente. Per chi volesse conoscere le attività dell'Asd Beniamino Vergani di Montebelluna e avvicinarsi al mondo degli scacchi è possibile nella sede di via Vivaldi 4 a Montebelluna nei pomeriggi di lunedì o giovedì. Nel paese degli scacchi, del resto, c'è spazio per chiunque voglia imparare.