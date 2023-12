Il rumore dei bicchieri in vetro disturba il vicinato: ordinanza restrittiva del sindaco per il consumo di bevande in strada

TREVISO - Il rumore provocato dall'uso di contenitori di vetro, cioè bicchieri e bottiglie, per il consumo di bevande sulla pubblica via disturba il vicinato e così, per un mese, un bar nel centro di Treviso dovrà provvedere diversamente. Lo riporta un'ordinanza del sindaco in cui viene anche proibita per lo stesso periodo di tempo la somministrazione di alcolici.