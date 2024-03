Rose Villain in concerto a Riese Pio X, la festa Avis raddoppia: due date, musica, dono e divertimento

RIESE PIO X (TREVISO) - Avis Live Music raddoppia e porta sul palco Rose Villain. Una due giorni di sensibilizzazione al dono del sangue e divertimento, i prossimi 14 e 15 giugno, nel parco della Poesia di Riese Pio X. La cantante milanese che viene a New York, dopo aver calcato il palco dell'Ariston, salirà su quello riesino per una giusta causa al motto di "be live, be music, be Avis". Sarà lei la superospite di questa seconda edizione dell'evento di Avis che aggiunge anche una data rispetto allo scorso anno e si riempie di ospiti, al momento ancora misteriosi.

L'obiettivo? Attirare nuovi giovani donatori.