Mara Sattei in concerto, debutto col botto all'Avis Live Music

RIESE PIO X (TREVISO) - Buona la prima per l’Avis Live Music, successo con centinaia di persone per il primo concerto volto ad attirare i più giovani verso il dono del sangue. Sul palco nel Parco della Poesia anche Mara Sattei, reduce del successo di Sanremo, la cantante ha fatto saltare e ballare i presenti che l’hanno attesa anche per diverse ore sotto il palco. Una performance tra brani del passato e quelli più famosi, tra cui anche quello fatto con il fratello. Nel video un estratto della sua performance.

Ultimo aggiornamento: 21:48

