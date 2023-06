RIESE PIO X (TREVISO) - Mara Sattei sarà la main artist di Avis Live Music, l’evento organizzato da Avis e Ama Festival che oggi a partire dalle 18 potrà cont are più di duemila persone al parco della poesia “A. Zanzotto” di Riese Pio X.

La giovane cantante romana, che ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 e conta oggi ben 14 dischi di platino e un disco d’oro, sarà il fiore all’occhiello del concerto creato da Avis su misura per i giovani, per la sensibilizzazione alla donazione del sangue. Con il Mara Sattei Summer Tour 2023, torna per la seconda volta in tour e a contatto con il pubblico .



C ome si sente a potersi finalmente esprimere in un tour dal vivo, soprattutto dopo l’esperienza di Sanremo?

«Sono felicissima di tornare a suonare live perché per me il contatto con il pubblico è qualcosa di magico che non è paragonabile a nient’altro nel nostro lavoro. È bellissimo vedere tutte quelle persone che sono lì per te e a cui riesci a far vivere un momento bello e di condivisione. Dopo l’esperienza di Sanremo mi sento più carica e pronta per intraprendere questo nuovo tour che mi porterà in giro per l’Italia tutta l’estate. Non vedo l’ora».



Oggi l’appuntamento speciale all’Avis Live Music a Riese Pio X . Lei è il fiore all’occhiello di questa serata, che ha anche lo scopo di sensibilizzare i giovani al dono del sangue: quale messaggio vuole trasmettere ai giovani avisini e non?

«La solidarietà è un valore importante. Nel mio piccolo io spero di far star bene o comunque far sentire compreso anche solo uno dei miei fan. Questo festival si spinge ancora oltre e promuove la solidarietà attraverso la donazione, uno dei gesti più belli che una persona possa fare per aiutare il prossimo».



“Tasche”, il suo nuovo singolo frizzante ed estivo che racconta della fine di una storia d’amore e di quanto sia difficile lasciarla andare, è già un successo in radio. Come è nato questo brano e, ascoltandolo, quanto di lei ci possiamo trovare?

«Tasche è un brano che mi sono divertita tantissimo a comporre perché ha queste influenze elettroniche che fanno uscire un’altra parte di me. La vibe spensierata ma allo stesso tempo decisa e incisiva è un mix di tanti mondi che sto sperimentando col mio nuovo progetto e mi piace tantissimo. Ognuno di noi sicuramente ha qualcuno nelle proprie “tasche” che vorrebbe lasciar andare, ma a volte non è poi così facile. Bisogna semplicemente ascoltarsi e capire il momento giusto».