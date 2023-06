Mara Sattei e Samuel dei Subsonica in concerto a Riese Pio X per l'Avis Live Music. Ecco come sarà Video

di Francesca Dussin

RIESE PIO X (TREVISO) - Mara Sattei, Samuel dei Subsonica, Eleonora Montagnana, I Marna, Caste dj, Bellla&Monella. Questi gli artisti pronti ad esibirsi sul palco della prima edizione di Avis Live Music sabato 17 giugno, dalle 18 in poi, al parco della Poesia di Riese Pio X.

L'appuntamneto organizzato da Avis in collaborazione con Ama Music Festival punta a coinvolgere i giovani tra i 18 e i 25 anni per avvicinarli al dono del sangue. Un evento che, proprio per il target a cui si riferisce, punta ad essere accessibile a partire dal costo del biglietto d'ingresso di soli 10 euro (acquistabile online) fino alla non presenza di bevande alcoliche. A spiegare i dettagli di questa giornata di musica e informazione, è Andrea Tranquillin dell'Avis di Riese Pio X e del team di organizzazione.