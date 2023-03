RIESE PIO X (TREVISO) - Mara Sattei in concerto al parco della poesia di Riese Pio X. Una location bucolica farà da cornice alla prima edizione di Avis Live Music che si terrà sabato 17 giugno a partire delle 18. Un appuntamento in musica promosso da Avis e rivolto soprattutto ai giovani con il preciso obiettivo di invogliare i ragazzi a donare il sangue e così facendo, ad aiutare gli altri. Il concerto è nato dalla collaborazione tra 21 Avis comunali da tutto il trevigiano, l'Avis provinciale di Treviso e Ama Music Festival. «Tutti insieme per la prima volta per organizzare qualcosa di unico che lascia il segno», si legge nella pagina Instagram creata per promuovere l'evento.

I biglietti per Avis Live Music sono già in vendita

Sono già in vendita sulle piattaforme online i biglietti per il concerto al costo di 10 euro più prevendita. Un prezzo accessibile fortemente voluto dagli organizzatori sempre nell'ottica di attirare i giovani che magari non lavorano e di conseguenza non hanno molta disponibilità economica per poter comprare un biglietto ad una cifra maggiore. Tutto l'evento ruoterà proprio attorno ai giovani cercando anche di spronarli a donare il sangue o quantomeno ad informarsi e conoscere meglio l'argomento. Per donare il sangue è infatti sufficiente, in linea generale, essere maggiorenni, godere di una buona salute e pesare almeno 50 chilogrammi. La sensibilizzazione al "dono" si unirà al divertimento. All'interno del Parco della poesia sono stati allestiti otto punti ristoro con cibo e bevande. I cancelli si apriranno alle 18 ma il programma definitivo è tenuto al momento segreto e non esclude dei colpi di scena.

Il concerto

Il clou alle 21 con il concerto di Mara Sattei, cantante molto amata dai giovani che ha preso parte al 73esimo festival di Sanremo con il brano "Duemilaminuti" certificato come disco d'oro. E nel suo tour estivo che toccherà diverse città in tutta Italia, ha incluso anche questa speciale data a Riese Pio X. «La dimensione del live è per Mara Sattei del tutto naturale, un momento per lei fondamentale per vivere grandi emozioni insieme ai suoi fan e mostrare tutte le sfaccettature che sono proprie del suo mondo musicale», scrivono gli organizzatori nella presentazione dell'artista. Sul palco immerso nel verde, Sattei porterà anche la hit che l'ha resa celebre insieme a Tananai e Fedez "La dolce vita" oltre ai brani del suo primo album "Universo".