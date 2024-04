RIESE PIO X (TREVISO) - Mette in vendita online i ricambi della sua vecchia auto, per ricavarne qualche soldo. Invece viene truffata dal falso acquirente: l'uomo la confornde al Postamat con una serie di false istruzioni sicché alla fine, anziché incassare il denaro, vede sparire oltre mille euro. A cadere vittima dell'ennesimo raggiro online è stata una donna di origini ucraine residente a Riese Pio X, derubata di 1.180 euro. Dopo accurate indagini, i carabinieri hanno identificato e denunciato il responsabile: si tratta di un 36enne veronese.

Nella morsa dei truffatori è finito anche un agricoltore di Paese, allettato da un trattore usato in vendita a prezzo stracciato. Il 41enne ha risposto all'annuncio online, ha versato i 500 euro di caparra pattuiti, ma poi è rimasto a bocca asciutta. Il mezzo agricolo non è mai arrivato e nel frattempo i venditori si sono resi irreperibili. Anche in questo caso i militari dell'Arma li hanno smascherati e denunciati: sono due siciliani di 57 e 60 anni.

Sempre a Paese, una donna moldava si è lasciata "ingolosire" dal prezzo vantaggioso di una asciugatrice. Così ha fatto un bonifico a chi l'aveva messa in vendita online. Peccato che una volta intascata la somma, 700 euro, il venditore, un 41enne calabrese, sia sparito nel nulla. Ora deve rispondere del reato di truffa.

L'ondata di raggiri non ha risparmiato nemmeno Altivole, dove un 58enne ha comprato mobili usati versando una caparra di 200 euro, senza mai vedersi recapitare la merce dal truffatore sardo, ora denunciato.