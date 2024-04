Uccise un ciclista e speronò i carabinieri: nuova perizia psichiatrica su Steve Quintino. Seminò morte e terrore tra Riese e Fonte

RIESE PIO X (TREVISO) - Nuova perizia psichiatrica per Steve Quintino, il 20enne di Riese Pio X che l’1 ottobre 2022 aveva seminato il panico tra Riese e Oné di Fonte finendo per rubare tre auto alle rispettive proprietarie, investire e uccidere Mario Piva, pensionato di 67 anni che era in bicicletta assieme alla moglie, e speronare una pattuglia dei carabinieri con due militari a bordo.

A deciderlo la Corte d’Appello di Venezia che il 23 aprile conferirà l'incarico a uno specialista: dovrà stabilire se il giovane fosse capace di intendere e volere al momento del fatto e se sia in grado di affrontare il processo.

Per i reati di omicidio stradale, duplice tentato omicidio e rapina era stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione con rito abbreviato.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Paola Miotti, tra i vari motivi d’appello puntava al riconoscimento della seminfermità mentale, che era stata negata a Quintino in primo grado.