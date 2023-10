Rissa tra giovanissimi nella stazione delle corriere di Castelfranco Veneto: si valuta il daspo urbano per quattro minorenni

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Rissa tra giovanissimi nella stazione delle corriere di Castelfranco Veneto. Il fatto è accaduto oggi, 14 ottobre, intorno alle 8.15, in via Podgora dove, proprio nell'orario di massimo affollamento dovuto a studenti e lavoratori, è scattata una violenta lite tra giovanissimi tra i 14 e i 19 anni.

A lanciare l'allarme ai carabinieri alcuni passanti preoccupati che hanno assistito alla scena.

Violenta lite tra giovanissimi: ora si valuta il daspo urbano per quattro minorenni

Stando alle prime informazioni trapelate, il motivo della litigata sarebbe riconducibile a futili motivi. Intervenuti prontamente sul posto, i militari hanno identificato una decina di giovani anche se i protagonisti del fatto sarebbero soprattutto quattro studenti tutti minorenni (nati negli anni 2006, 2008, 2009). Questi ultimi sono stati ritenuti come autori di "comportamenti inurbani" ovvero spintoni, urla e violenza in una zona molto frequentata. E per loro, sarà valutata anche l'eventuale richiesta di adozione di provvedimenti di carattere amministrativo come un daspo. Al momento, sul fatto, non sono state presentate querele e nessuno dei giovanissimi coinvolti è dovuto ricorrere alle cure mediche.