DOLO - Aggredito e sfregiato dal branco per aver salutato una ragazza. R.F., 26enne di Stra, sabato notte, è finito al pronto soccorso con una profonda ferita al volto: 8 punti di sutura sopra allo zigomo, 8 giorni di prognosi e la paura per aver rischiato di perdere un occhio. Solo per una questione di un paio di centimetri, infatti, le schegge di vetro di quel bicchiere non hanno raggiunto il bulbo oculare del ragazzo.

Succede sabato notte, poco dopo le quattro del mattino, al Riva Musiclub, discoteca dell'isola bassa di Dolo. Il giovane si trova in una saletta al secondo piano del locale quando incrocia lo sguardo di un'amica. Le fa un cenno, un saluto, che evidentemente non piace alla sua compagnia. Sono cinque o sei ragazzi del Padovano (pare della zona di Piove di Sacco), più o meno coetanei del giovane, i protagonisti di quello che succede nei secondi successivi. Uno dei ragazzi si alza, va a muso duro con il 26enne e lo spinge con forza mentre un secondo, alle spalle, gli rompe un bicchiere in testa, tra la tempia e lo zigomo. Il gruppo, dopo l'aggressione, scappa senza voltarsi indietro dal locale. Il giovane, sotto choc, si ritrova con quella ferita e gli abiti sporchi del suo stesso sangue. Immediatamente va in pronto soccorso a farsi medicare.

LA DENUNCIA

Il 26enne, insieme alla famiglia, si è rivolta a un legale, l'avvocato Andrea Sinigaglia, e ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione locale contro persone da identificare. Il ragazzo non conosce nessuno di quel gruppo, l'unico suo punto di riferimento è quell'amica in Comune che, a quanto capito, risiede nel Padovano come loro. Dovrebbe essere comunque solo questione di ore: le telecamere del locale aiuteranno gli investigatori a ricostruire l'accaduto e a individuare tutti i coinvolti. I carabinieri sentiranno anche il direttore del locale e il personale per acquisire qualunque informazione utile a capire la dinamica esatta di quanto avvenuto quella notte.

L'ipotesi principale è che sia stata una reazione per motivi di gelosia. «Il mio cliente però - spiega l'avvocato - con la ragazza non ha mai avuto alcun legame sentimentale, elemento che rende ancora più assurda questa violenta aggressione. Non c'erano stati neppure attriti in precedenza con queste persone, è stata una reazione assolutamente inspiegabile e imprevedibile».