SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - La notte di musica e festa è stata interrotta dall’arrivo delle forze dell’ordine. Mano pesante della polizia amministrativa della Federazione durante i controlli al Tropicana. Sono fioccate multe per tremila euro. Ma non è tutto, nei prossimi giorni potrebbe giungere anche il provvedimento di sospensione dell’attività. Nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana il disco bar di via Desman a San Giorgio delle Pertiche è stato oggetto di una furibonda rissa che ha portato tre persone in ospedale, di cui una in condizioni gravi. Risulta anche un accoltellato. Violenze e situazioni di oggettivo pericolo per l’incolumità degli avventori che hanno spinto le forze dell’ordine venerdì notte a promuovere un blitz congiunto tra carabinieri e polizia locale per fare chiarezza sui presenti e scovare eventuali irregolarità sul fronte amministrativo.

IL CONTROLLO

All’attività di identificazione dei presenti all’interno del locale, gestito da una trentenne cubana, hanno pensato i carabinieri. L’obiettivo dei militari è stato quello di verificare la possibile presenza di persone con pregiudizi di polizia e allo stesso tempo ricostruire una volta di più quanto è accaduto la settimana scorsa tra il locale e l’area adibita a parcheggio. Al momento sono tre le denunce, una d’ufficio per lesioni gravissime e due per lesioni personali, minacce e danneggiamento, ma la vicenda è in continuo divenire.

Numerose le irregolarità riscontrate dagli agenti della Federazione a carico della titolare del locale, luogo questo molto apprezzato dai giovani non solo del Camposampierese, ma anche di Padova. All’interno del locale è emerso che non vi fossero esposti i cartelli previsti dalla normativa nazionale e regionale relativi ai giorni di chiusura del locale, del divieto di fumo, l’autorizzazione del pubblico esercizio e il menu prezzi dall’esterno dell’area del disco bar. In una stanza dell’esercizio commerciale, originariamente destinata a spogliatoio per il personale, sono state trovate abusivamente alloggiate due persone facenti parte dell’organigramma del bar. Dall’analisi della documentazione è poi emerso che il pubblico esercizio non aveva comunicato al comune di San Giorgio delle Pertiche i nuovi orari di apertura.

Infine la titolare trentenne, al momento di richiedere l’autorizzazione per l’attività del disco bar, aveva dichiarato di non utilizzare impianti di diffusione sonora e allo stesso tempo di non svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica. Elementi questi che vanno in antitesi con la pubblicità che il Tropicana si fa sui social in cui si promuove come discoteca latina per gli amanti del raggaeton, della salsa e dell’electro latino, dove poter ballare tutta la notte.

LA SANZIONE

Una volta terminati i controlli, conti alla mano, la titolare del Tropicana dovrà sborsare 3mila euro per le irregolarità riscontrate dalla polizia locale. Quest’ultima agli agenti che hanno portato a termine l’attività avrebbe comunque assicurato che in tempi rapidi provvederà a regolarizzare la sua posizione. Oltre agli aspetti amministrativi, comunque da non sottovalutare, prosegue senza sosta l’attività d’indagine dei carabinieri della stazione di Camposampiero per cristallizzare in via definitiva ciò che è successo tra l’uno e il due settembre. Da una parte una compagnia di italo-colombiani che ha partecipato alla serata e dall’altra persone vicine alla proprietà. Nel mezzo provocazioni, alcol a fiumi, botte e coltellate che di fatto hanno attirato l’attenzione delle forze dell’ordine con il fermo proposito di stroncare ogni forma di violenza.