RIESE (TREVISO) - « G iunge al suo compimento la Peregrinatio corporis di San Pio X nella Diocesi di origine, a Riese , in cui ha ricevuto il dono del Battesimo e ha potuto alimentare la sua fede negli anni della fanciullezza». Con queste parole il v escovo di Treviso , Michele Tomasi , ha accolto le migliaia di fedeli presenti alla celebrazione conclusiva della Peregrinatio corporis tenutasi al Santuario delle Cendrole, dove fino a ieri sera era collocata l’urna del pontefice San Pio X. A celebrare la messa è stato il c ardinale Pietro Parolin, s egretario dello Stato del Vaticano . Si è conclusa così la settimana di pellegrinaggi che ha visto coinvolti il Comune di Riese e la Diocesi di Treviso, e poi anche tutti i territori e le parrocchie del Veneto. Decine di migliaia i fedeli che in questi giorni si sono recati al santuario mariano per rendere omaggio alle spoglie mortali del santo: un bilancio più che positivo, e che anzi va oltre ogni aspettativa. « S ono lieto di essere qui con voi accanto alle spoglie terrene di San Pio X, che il Santo Padre Francesco ha voluto onorare, soffermandosi a pregare davanti all’altare in cui sono conservate, e che tante volte anch’io ho la possibilità di visitare e venerare nella Basilica di San Pietro – ha dichiarato il c ardinale - Mi è facile e al contempo difficile parlare di San Pio X. Facile per la devozione che nutro nei suoi confronti, difficile perché risulta sempre parziale e imperfetto poter entrare nella sua profonda interiorità e nella sua santità, la cui fama aveva cominciato a diffondersi tra i pellegrini che lo visitavano a Roma già nel corso della sua vita».

LA GRAN FOLLA

Nonostante il meteo avverso, erano numerosissime le persone accorse per celebrare il termine di questa settimana di pellegrinaggio e di fede. Presenti anche diverse autorità del territorio, fra cui il p residente della Provincia di Treviso Stefano Marcon e il sindaco di Treviso Mario Conte, assieme a molti altri primi cittadini. Primato e conoscenza di Dio, smisurata carità, amore per la pace: questi sono i tre aspetti che il c ardinal Parolin sottolinea della figura di San Pio X, perché ritenuti di estrema attualità per il nostro cammino spirituale. «La carità fu una scelta costante e praticata che Giuseppe Sarto visse fin da giovane prete. Alla fine del XIX secolo il Veneto era in piena crisi economica, lavorativa, agricola e tante famiglie, sfrattate dalle campagne da voraci padroni, trovarono solo nell’emigrazione l’unica possibilità di campare, lasciando la loro terra. Pio X conosceva a fondo queste realtà. Queste scelte di amore ai poveri e di solidarietà col prossimo furono costanti e consuete per Giuseppe Sarto. Tutte le biografie di Pio X le evidenziano. E di esse parlano le centinaia e centinaia di terremotati di Calabria e Sicilia, soccorsi dal Papa; parlano gli oppressi che ricorrevano a lui per ottenere anche solo qualche spicciolo necessario per vivere».

LA LEZIONE