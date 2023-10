RIESE PIO X (TREVISO) - ​Ha inizio la Peregrinatio corporis di Papa Pio X. Oggi, 6 ottobre, alle 15 l’urna con le spoglie mortali del Santo verrà accolta nella Cattedrale di Treviso dalla comunità di fedeli e dal vescovo Michele Tomasi. Ad accompagnarla è monsignor Lucio Bonora, trevigiano, officiale nella Segreteria di Stato in Vaticano, il quale seguirà le reliquie per tutto il loro pellegrinaggio in Veneto. E dal Vaticano giunge anche la notizia della concessione dell’indulgenza plenaria da tutti i peccati da parte di Papa Francesco.



IL VIAGGIO

Una piccola e partecipata preghiera dei sacerdoti di Casa Santa Maria e della Basilica di San Pietro ha “salutato” Papa Pio X prima della sua partenza per Treviso. «Un momento intenso di fede e devozione, prima di lasciare spazio alle operazioni tecniche degli esperti», racconta monsignor Bonora. È lui il delegato nominato dal cardinale Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro, per accompagnare l’urna di San Pio X nella sua Peregrinatio nel territorio veneto: a Treviso e Riese, per proseguire poi nel padovano e nel veneziano. «La temporanea traslazione dell’urna del venerato Pontefice – spiega inoltre una nota dell’ufficio stampa della Basilica – è stata concessa dal santo padre Francesco accogliendo l’istanza, formulata dalle Diocesi ospitanti, di organizzare un pellegrinaggio in occasione dei 120 anni dall’elezione di Giuseppe Sarto a papa». Ad approvare la Peregrinatio, articolata in cinque “stazioni”, è stato proprio il cardinal Gambetti: un programma particolarmente intenso che è stato attentamente valutato, per «garantire con le necessarie precauzioni la sicurezza e il delicato equilibrio conservativo delle spoglie mortali, e offrire alla devozione dei fedeli il più ampio accesso possibile alla venerazione del Santo», continua la nota. A sovrintendere alla sicurezza delle spoglie durante tutte le fasi del pellegrinaggio saranno i Servizi di Sicurezza del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano.



IL PROGRAMMA

Si entra ormai nel vivo delle celebrazioni. Domani l’urna del Santo farà il suo ingresso nel suo paese natale, Riese Pio X, e dalla chiesa parrocchiale verrà poi trasportata al Santuario delle Cendrole. Sono migliaia i fedeli attesi fino a domenica 15 ottobre. Fedeli che potranno conseguire anche l’indulgenza plenaria da tutti i peccati. A concederla è stata la Santa Sede, in occasione della straordinarietà di tale evento. Il vescovo Tomasi ha composto una preghiera che i pellegrini reciteranno. Oggi accoglie l’urna di Pio X nella Cattedrale di Treviso, nella quale rimarrà fino a domani. «Accogliere per alcuni giorni le spoglie mortali del Papa San Pio X significa per la Diocesi di Treviso guardare con gratitudine al proprio passato e con speranza al proprio futuro – le sue parole – Guardare ai tempi e ai luoghi che hanno dato i natali ad un Papa santo ci riconsegna uno sguardo rinnovato sulla nostra esperienza e ci insegna che la santità non va cercata lontano, ma che essa può abitare tra le nostre case, sulle strade della nostra quotidianità». Inoltre, domenica 8 ottobre alle 9 avverrà l’annullo filatelico speciale presso la Barchessa del Municipio di Riese Pio X.