Pellegrinaggio. Le spoglie di Papa Pio X arrivano al Duomo di Treviso: cambia la viabilità in città

Modifiche alla viabilità e restrizioni in piazza Duomo per l’arrivo in città delle spoglie di papa Pio X. Interdetti al traffico anche viale D’Alviano e Borgo Cavour. Domani, 6 ottobre le spoglie di papa verranno portate al Duomo tramite la Peregrinatio Corporis, che arriverà direttamente dalla Basilica di San Pietro, in occasione del 120esimo anniversario dell’elezione a papa di Giuseppe Sarto. A partire dalle 7 di venerdì e fino alle ore 18 di sabato sull’intera area di piazza Duomo e su viale Cesare Battisti (tratto compreso tra via Risorgimento e via Manin) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei mezzi. Nel pomeriggio di venerdì e dalle ore 8 di sabato, fino a termine delle celebrazioni, piazza Duomo sarà interdetta alla circolazione veicolare. Inoltre, dalle ore 16.30 sempre del venerdì la circolazione veicolare sulle vie e strade del centro interessate dal passaggio del corteo religioso (che partirà dal Duomo con direzione Riese), potrà essere temporaneamente interrotta.



IL PROGRAMMA

La cerimonia religiosa che porterà le spoglie di Pio X nella Marca inizierà alle ore 15 di venerdì al Duomo con l’arrivo dell’urna alla presenza delle autorità, continuerà alle 17 con i vespri e si concluderà alle 20.30 con un momento di preghiera presieduto dal vescovo monsignor Michele Tomasi. Nel pomeriggio di sabato l’urna con le spoglie verrà invece portata a Riese, dove verrà collocata nel Santuario della Madonna delle Cendrole e sarà accolta da una veglia di preghiera dei giovani della diocesi di Treviso. Da domenica 8 fino a sabato 14 l’urna rimarrà nel santuario di Riese e saranno possibili i pellegrinaggi per chiunque la voglia vedere . Diverse sono le celebrazioni, le messe e le processioni previste in questo speciale fine settimana (e oltre) per la venerazione del corpo del santo, a cui fanno necessariamente seguito le modifiche alla viabilità sopracitate. «Per Treviso e Riese l’arrivo delle reliquie di Pio X rappresenta una storica “prima volta - dice la D iocesi - . Sarà l’occasione per riscoprire quella che è stata una grande figura ecclesiastica».