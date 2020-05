Ricettazione, blitz in una ditta di Carmignano: bottino da 60mila euro, tutto materiale elettronico

SUSEGANA - Due uomini di 40 e 39 anni, domiciliati nella zona di Susegana , sono stati denunciati per ricettazione , al termine di un'articolata indagine dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto.

Il provvedimento è scattato ieri pomeriggio, giovedì 14 maggio, quando gli agenti durante una perquisizione, i due sono stati trovati in possesso di materiale elettronico , apparecchiature audiofoniche e impalcature per manifestazioni fieristiche, del valore complessivo di euro 60mila euro , non assicurato, provento di furto perpetrato nel luglio 2018, all'interno di una ditta di Carmignano di Brenta (PD). La refurtiva è stata sequestrata, in attesa della restituzione al legittimo proprietario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA