Trovata con la refurtiva in casa, minaccia i carabinieri con le forbici e si ferisce

PIOVE DI SACCO Minaccia i carabinieri per guadagnarsi la fuga, bloccata e denunciata. Lunedì scorso si è presentata all’interno dell’agenzia immobiliare “L’Arte di abitare” di via Enrico Caterino Davila a Piove di Sacco e, con destrezza, è riuscita a rubare una sigaretta elettronica e uno smartphone di ultima generazione. La ladra è riuscita poi a dileguarsi dall’esercizio commerciale senza che nessuno si accorgesse di movimenti sospetti.

Sembrava il classico furto, uno dei tanti messi a segno da A.H. nella sua lunga "carriera", ma qualcosa non è andato per il verso giusto. E’ stata tradita dal localizzatore del cellulare che ha portato gli investigatori dell’Arma ad identificarla. La donna, una cinquantacinquenne nomade, evidentemente non si era ancora sbarazzata della refurtiva.

Traccia

Quando i carabinieri della stazione di Piove di Sacco l’hanno raggiunta seguendo le celle del telefono cellulare, la donna ha perso il lume della ragione.

Per nulla spaventata dal personale in divisa, ha cominciato a maneggiare in maniera pericolosa un paio di forbici. In più di un’occasione le ha puntate verso i carabinieri proferendo frasi minacciose.

Insomma, è apparsa pronta a tutto pur di non farsi identificare. La pattuglia ha avuto il merito di non perdere la necessaria lucidità. Ha cercato di far parlare la donna, che tra l’altro appariva in uno stato psicofisico alterato.

I carabinieri sono riusciti a bloccarla e disarmarla. Nella breve colluttazione, A.H. si è ferita a un dito. Per lei è stata necessaria una medicazione al pronto soccorso.

Guarirà in pochi giorni. Una volta ricondotta in caserma, è stata denunciata per minacce aggravate dall’utilizzo delle forbici, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Refurtiva

La refurtiva è stata sequestrata e, al termine di tutti gli accertamenti, è stata restituita ai proprietari. Non è la prima volta che la donna, che dimora in provincia di Padova, sale alle cronache per reati contro il patrimonio. A dispetto della sua età sono molteplici le situazioni in cui per sbarcare il lunario non esita a delinquere da sola o in concorso con qualche complice.

Nella colluttazione i carabinieri non hanno riportato alcuna conseguenza.

