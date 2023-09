TREVISO - Il prossimo musical? Mi piacerebbe fosse su Van Gogh. Lo chiamerei “Vincent” e naturalmente dialogherei con Marco Goldin » . Red Canzian ha una giacca in broccato colo r mare. Un po’ alla Casanova. Interessante sul completo total black scelto per la presentazione del D vd tratto dal musical teatrale presentato di lì a poco alla sala Volpi durante la Mostra del Cinema di Venezia . È all’Excelsior con la moglie Beatrice, la figlia Chiara (in verde smeraldo con accessori alla schiava) e il figlio Phil. Famiglia nella vita e nell’arte.

COLONNE SONORE

Mentre racconta l’idea che ha portato alla creazione del cofanetto cd (due in uno: lo spettacolo e il racconto) guarda oltre. « Ho capito che mi interessa moltissimo la musica legata all’audiovisivo, le colonne sonore e insieme il musical » . Red spiega anzitutto dove nasce l’idea del film. « Abbiamo ricevuto la richiesta di tantissime persone che non potevano vederlo perchè o noi non siamo arrivate nelle loro zone o si tratta di persone malate che non possono permettersi di andare a teatro » . Red Canzian approda al Lido di Venezia per il suo “ Casanova Operapop ” i l film tratto dall’omonimo kolossal di teatro musicale che ha conquistato il botteghino nella stagione teatrale 2022-23. Il lungometraggio, in anteprima all’80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, è stato presentato alla Sala Volpi al p alazzo del Casinò, nell’ambito delle proiezioni del Venice Production Bridge. Il D vd di fatto è la sintesi di una ripresa effettuata a Padova e due al Teatro Rossetti di Trieste e da questo è nato il film. Mentre nel secondo D vd c’è un racconto che Red ha voluto chiamare « il prima , il dopo e quel durante mai raccontato » un lungo backstage di racconto. Il cinema non è un luogo che a Red interessi come attore. « Si, ho fatto qualcosa nelle fiction con Nino Frassica ne “I fratelli Caputo” ma a me il cinema interessa molto come materia da commentare musicalmente, vorrei comporre musica da film perchè trovo che la musica messa al servizio di una storia e di un’emozione sia molto più a fuoco di una semplice canzone » . Il bassista e frontman dei Pooh su Casanova, però ritiene di aver detto quello che aveva da dire. « Non penso a un film su Casanova perchè è un personaggio che al cinema non ha avuto grande fortuna. Sia Fellini che Salvatores hanno avuto i loro problemi nel raccontarlo » .

LA SUGGESTIONE