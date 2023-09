Oscar, "Io capitano" di Matteo Garrone è il film italiano che tenterà la corsa alla statuetta. E' già Leone d'argento a Venezia

VENEZIA - Presentato al Lido di Venezia in occasione della Mostra del Cinema, "Io Capitano" di Matteo Garrone è il film che l'Italia ha designato per la corsa all'Oscar per il miglior film internazionale. L'opera che ha vinto il Leone d'argento per la regia ha avuto la meglio su altri 11 film indicati per la selezione su cui si è riunita oggi, 20 settembre, presso l'Anica la commissione. Per la lista bisognerà attendere il prossimo 21 dicembre. Le nomination verranno annunciate il 23 gennaio 2024. La cerimonia degli Oscar si terrà a Los Angeles il 10 marzo 2024.

«Da Venezia a Los Angeles: congratulazioni e un grande in bocca al lupo a Matteo Garrone. Incrociamo le dita e speriamo che il suo ultimo lavoro, Io Capitano, selezionato per rappresentare l'Italia agli Oscar 2024, possa continuare la sua corsa alla conquista di un pubblico quanto più internazionale», commenta così la notizia il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni.

«Una designazione, quella resa nota oggi dall'Anica, che punta - sottolinea di Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema - su un'opera capace di conquistare, sin dalla prima proiezione alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, l'attenzione del pubblico e della critica non solo italiani, e di imporsi con due importanti riconoscimenti - Leone d'argento per la migliore regia e Premio Marcello Mastroianni per l'attore emergente - nel palmarés del festival. Ringraziamo la Commissione che ha scelto Io Capitano di Matteo Garrone all'interno di una selezione, in particolare quest'anno, di ottimo cinema - aggiunge Del Brocco -. È un onore partecipare alla gara per gli Academy Awards con un'opera di un autore dal talento straordinario che sa parlare la lingua del mondo, che riesce a trattare uno dei temi più complessi della nostra contemporaneità e farsi intendere da tutti, trasfigurando le immagini che abbiamo quotidianamente davanti i nostri occhi per trasformarle in un racconto epico, dai forti tratti emotivi, che va dritto al cuore di ogni spettatore.