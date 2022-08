LENDINARA - Non solo spettacoli, luna park, stand e bancarelle, ma anche solidarietà, sport, promozione dell'economia locale e cultura comporranno il mosaico del 357. Settembre Lendinarese, presentato nella galleria del centro commerciale Base, tra i principali sponsor della kermesse, che terrà banco dall'1 all'11 settembre. Il presidente della Pro loco di Lendinara, Claudio Martello, ha illustrato il programma; sono intervenuti anche Simone Meneghini, direttore del centro commerciale Base, che oltre a sostenere la fiera nel complesso ha dato un consistente contributo per la speciale serata solidale del 6 settembre, l'assessore alle Attività promozionali Franco Fioravanti, l'assessore al Commercio, Lorenza Masiero, e l'assessore alla Cultura, Francesca Zeggio. «Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a costruire gli eventi di questa manifestazione - ha sottolienato Martello - in particolare i 118 sponsor».



SERATA SOLIDALE

Particolare risalto è stato dato alla serata del 6 settembre in cui Red Canzian, già bassista dei Pooh, si esibirà in piazza Risorgimento a favore della Città della Speranza di Padova, che sostiene la ricerca sulle malattie oncoematologiche che colpiscono i bambini. A spiegare i dettagli sono stati Alberto Viaro e il rappresentante della Città della Speranza, Francesco Malin. «Lo scopo è raccogliere fondi e devolverli, al netto delle spese di organizzazione, alla Città della Speranza per contribuire a pagare gli studi di un ricercatore che costa 24mila euro all'anno hanno spiegato Grazie agli sponsor l'evento è praticamente già pagato, per cui, tolte le spese Siae e qualche altra piccola uscita, tutto l'incasso potrà andare alla fondazione. Sono già stati venduti 350 biglietti a sedere in prevendita, un risultato importante, che sappiamo migliorerà ulteriormente nei prossimi giorni». Oltre alle ultime decine di posti a sedere, in vendita a 20 euro, sono in prevendita anche posti in piedi a 10 euro l'uno. C'è un problema: in caso di maltempo il concerto si terrà nel teatro Ballarin, che può contenere al massimo 450 persone; in tal caso i biglietti per i posti in piedi (che non potrebbero trovare spazio in teatro) verrebbero rimborsati o lasciati, se lo spettatore desidera, per il contributo benefico.



MOSTRA MERCATO

L'assessore al Commercio Lorenza Masiero ha presentato la Mostra mercato in programma dal 7 all'11 settembre, in riviera Mazzini, in cui quindici aziende esporranno prodotti e servizi affiancati per la prima volta da un'area ristoro con food truck e bevande. Tra gli intervenuti anche quello della presidentessa della Casa albergo per anziani, Tosca Sambinello, che ha spiegato come gli eventi della struttura per il periodo fieristico si aprano con una messa col vescovo per i 170 anni della Casa. Martina Barison ha illustrato le iniziative programmate a palazzo Malmignati. Il direttore della Cittadella della Cultura, Nicola Gasparetto, ha fornito alcune anticipazioni sui momenti culturali dell'autunno. La fiera si aprirà l'1 settembre ma sarà inaugurata ufficialmente il 2 settembre, alle 18.30, a palazzo Malmignati, con la presentazione del Numero Unico. Poi via alle serate di spettacoli, agli incontri, ai mercati fieristici e dell'artigianato (4, 8 e undici settembre) e al divertimento nel luna park.



LA NOVITÀ

Tra le novità di quest'edizione, in cui la fiera torna alla durata originaria, dopo le due edizioni ridotte a causa della pandemia, l'iniziativa del Gruppo remiero Adigetto che il 10 settembre porterà barche a remi, canoe e kayak nell'Adigetto per una vogata, una regata e infine un tour in barca da proporre ai visitatori. La conclusione della fiera è in programma per la serata dell'undici settembre, con l'estrazione della lotteria collegata e uno spettacolo di suoni e fuochi artificiali.