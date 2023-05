SILEA - Tremilacinquecento biglietti andati “bruciati” in quattro ore. Così Catia Biasetto, grande fan di Red Canzian e dei Pooh, ha deciso di cercare in rete informazioni sul concerto del 20 maggio del bassista trevigiano a Silea, nel tentativo di parteciparvi. Concerto gratuito, peraltro, che Red ha sempre inteso come un “regalo” alla sua terra d’origine e ai suoi compaesani. Fatto sta che su Telegram la signora Catia si è imbattuta su un falso profilo di Canzian, in cui le veniva proposto l’acquisto di una “tessera vip” con cui assistere al concerto ma anche vedere il suo idolo musicale tutte le volte che voleva. Per nulla modico il prezzo della tessera: 1.200 euro.



I RISVOLTI

Una truffa bella e buona, tanto più spregevole se si pensa che Catia è anche disabile. Una cifra spropositata che ha subito fatto “annusare” il raggiro alla donna, che si è rivolta ad Antenna Tre per rendere pubblico il rischio corso. «La proposta era acquistare questa tessera vip con cui non avrei più pagato a nessun concerto – spiega Catia – e avrei potuto vedere Red in qualsiasi occasione». A proporlo, sul social network, un profilo falso intestato proprio al bassista e voce dei Pooh: Catia è stata “agganciata” attraverso un commento al concerto dal truffatore, a caccia di fan a cui spillare denaro. «Nei commenti una persona scriveva di aver parlato con Red Canzian su Telegram e postava il link da cliccare per comunicare con lui per prenotare un posto al concerto», prosegue Catia. È lì che la truffa ha preso forma, non senza che la donna se ne rendesse conto. Ma il meccanismo è quello di approcciare il maggior numero di persone possibili e stare a vedere chi ci casca. Catia ha voluto appurare fino a che punto si sarebbe spinto l’impostore e, dopo aver rifiutato in un primo momento l’offerta della tessera vip, ha finto di volerla acquistare: «Il finto Red ha risposto dopo due minuti per dirmi di cliccare sul link per entrare in contatto con la direzione della sua struttura. Che mi avrebbe spiegato cosa fare». In un successivo messaggio, le istruzioni sono arrivate da un altro profilo, quello del sedicente capo della tessera associativa vip: «Mi richiami subito per dirmi quanto può pagare – si leggeva - così le fornisco i dati del conto disponibile per il pagamento».



L’ALLERTA

Del fatto è stato informato il vero Red Canzian, in questi giorni a Milano: «Il mio concerto di Silea è gratis, io non ho Telegram, quel Red Canzian è un mascalzone, uno che si spaccia per me – ha spiegato - Per cui non cascateci. Troviamo almeno una truffa più credibile: 1.200 euro per venire a vedere il concerto di Silea, che io ho sempre detto che lo faccio gratis per fare un regalo al mio pubblico e alla mia terra? Che disgraziati. Ho già allertato la polizia postale di Treviso che si è messa alla ricerca del truffatore. Speriamo lo fermino presto». Un invito a fare attenzione anche dal sindaco di Silea Rossella Cendron: «Attenzione alle truffe, il concerto è gratuito, non credete a chi sostiene il contrario».