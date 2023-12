Conegliano. Strappa la borsa a una donna in bici, poi usa il bancomat per fare acquisti: la 38enne è agli arresti domiciliari

CONEGLIANO (TREVISO) - I carabinieri della Compagnia di Conegliano, hanno individuato la presunta autrice di una rapina in strada avvenuta nella mattinata del 16 ottobre scorso ai danni di una 68enne del posto. La vittima aveva denunciato ai militari che mentre era in bicicletta in via Spellanzon, all'altezza del parco pubblico di via Brigata Bisagno, era stata spinta violentemente a terra da una donna che le aveva rubato lo zaino.

Le indagini immediatamente avevano permesso fin da subito di risalire all'utilizzo indebito del bancomat della vittima, subito dopo la rapina, per effettuare acquisti in una farmacia e in un supermercato. I sospetti degli inquirenti si sono indirizzati presto, grazie anche al supporto fornito dalla vittima e alle riprese di sistemi di videosorveglianza, su una 38enne italiana già nota alle forze dell'ordine per precedenti specifici. A suo carico è stata emessa un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale per rapina aggravata, lesioni e indebito utilizzo di carta di credito in forza della quale, nelle ore scorse, la donna è stata rintracciata dai militari e sottoposta agli arresti domiciliari.