Picchia una donna dopo lo scippo: arrestato. La vittima si era attaccata all'auto dei banditi in fuga

UDINE - Un uomo di 55 anni di Udine, pluripregiudicato, è stato arrestato per rapina e furto, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del locale Tribunale. Lo scorso 27 settembre, dopo aver rubato due borsette lasciate all'interno di altrettante auto parcheggiate all'esterno di un maneggio nel Cividalese, il 55enne ha rubato la borsa dall'auto di una donna, la quale però lo ha scoperto e ha cercato di trattenerlo, mentre già era salito a bordo di un'altra vettura guidata da un complice, non ancora identificato. La donna è però rimasta aggrappata al veicolo per alcuni metri, lasciandolo soltanto nel momento in cui è stata colpita con un pugno al volto, che l'ha fatta cadere a terra, sbattendo la nuca. Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Udine e del Commissariato di Cividale hanno permesso di individuare l'autore dei vari reati, ora chiuso nella locale Casa Circondariale.