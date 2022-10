Scippa la borsa a una cliente nel parcheggio del supermercato: denunciata una 26enne

ZERO BRANCO - Scippo al supermercato: i carabinieri di Zero Branco hanno denunciato per furto con destrezza una 26enne, residente a Venezia, già con precedenti di polizia, ritenuta responsabile, unitamente ad un complice non ancora identificato, dello scippo di una borsa di valore contenente la somma di 100 euro avvenuto nel pomeriggio di lunedì scorso, 10 ottobre, nel parcheggio del centro commerciale “Alì”.

La vittima dello scippo è una cliente 53enne del luogo che era impegnata a riporre la spesa nella propria autovettura.