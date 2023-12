Vittorio Veneto. Anziano spinto a terra e derubato del portafoglio: è caccia al rapinatore

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Rapina nel pomeriggio di oggi, primo dicembre, verso le 16 a Vittorio Veneto. Un 77enne della zona, mentre stava tornando a casa, è stato spinto alla spalle e lasciato cadere a terra. Mentre lui si trovava sull'asfalto, un uomo gli ha sfilato il portafoglio che conteneva alcune banconote ed è poi scappato a piedi.

Immediate le ricerche del malfattore da parte dei carabinieri ma per ora, l'uomo è ancora in fuga e le indagini continuano. Fortunatamente, nonostante la caduta, l'aziano non è rimasto ferito.