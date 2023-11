Padova. Anziana seguita e rapinata nel condomicio: arrestato un 51enne

PADOVA - Anziana seguita dal bandito fino al condominio, poi nell'ascensore e aggredita e rapinata davanti al pianerottolo di casa.

E' accaduto nei giorni scorsi a Padova, intorno all'ora di pranzo, la vittima è una donna classe 1929 (94 anni).

Dopo aver fatto una passeggiata, l'anziana si è diretta verso casa e, una volta all’ingresso della sua abitazione, ha notato la presenza di un uomo intento a suonare un campanello. La signora ha spiegato che l’uomo l’aveva preceduta mentre era in strada in direzione di casa sua e, con estrema lucidità, è riuscita a descriverlo, con molti particolari, indicando anche tutti gli indumenti da lui indossati, tra cui un berretto a coppola marrone. Una volta aperto il portone di ingresso con le sue chiavi, l’anziana è entrata nell’androne del condominio e il soggetto, con una banale scusa, è entrato dopo di lei. Entrambi sono saliti in ascensore e hanno raggiunto il piano dove si trova l’abitazione della donna ma, all’apertura delle porte, l’uomo l'ha aggredita strattonandole la borsa con violenza e, nonostante la resistenza opposta, è riuscito a impossessarsi del portafoglio per poi fuggire.

Già dalle prime ore dopo il fatto sono stati effettuati una serie di accertamenti finalizzati alla individuazione dell’autore del reato e, grazie alla visualizzazione di alcune immagini riprese dalle telecamere presenti in zona, ricostruito il percorso fatto dall’anziana durante la sua passeggiata, personale della Polizia di Quartiere è riuscito ad individuare un soggetto corrispondente alla descrizione, riconoscendo, in particolare, il berretto marrone calzato. Successivamente all’individuazione del soggetto, un poliziotto di quartiere, libero dal servizio mentre percorreva con la propria autovettura via Trieste, lo ha riconosciuto in strada ed è riuscito ad identificarlo, nonostante questi avesse tentato, insospettito dal controllo, di allontanarsi. Si tratta di un rumeno di 51 anni, con a carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la rapina consumata ai danni dell’anziana e nei suoi confronti sono state avviate, da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura, le pratiche per l’allontanamento del comunitario dal territorio nazionale.