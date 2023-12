TAGLIO DI PO (ROVIGO) - Rapinata di notte in pieno centro del paese. La vittima è una 72enne alla quale hanno rubato i soldi che custodiva in un cassetto dell'armadio nella camera da letto. Un vero e proprio agguato che ha colto di sorpresa la signora, vedova da diversi anni, mentre stava riposando a letto nella sua casetta, di poche stanze, a piano terra, in via Torino, una breve via di circa duecento metri, che s'intersega con via Anselmo Girotti a senso unico e via Dante a doppio senso di marcia, quasi di fronte alla scuola materna "Donata Maria Fischetti" annessa allo storico plesso scolastico, già sede dell'ex Direzione didattica e Patronato scolastico, ora scuola elementare "Gian Battista Stella".

IRRUZIONE ALL'ALBA

Una decina o poche di più le abitazioni collocate sui due lati della via. Erano circa le quattro del mattino. I malviventi hanno forzato la porta in legno sul retro dell'abitazione, hanno acceso la luce e subito si sono indirizzati nella stanza da letto. Hanno immobilizzato la signora tappandole la bocca (pare con le mani) e hanno agito indisturbati. «A quell'ora mi sono alzato dal letto per andare in bagno - ha detto un abitante della via - ed ho pensato solamente che la signora che mi abita proprio di fronte fosse alzata per le stesso mio motivo. Non mi sono posto nessun'altra domanda. Poi, però, ho visto dei lampeggianti, forse dei Carabinieri oppure di un'autolettiga. In quel momento ho deciso di non disturbare chi, magari era li presente per prestare soccorso. Al mattino ho saputo che vi era stata una aggressione di una anziana signora, cagionevole di salute, in quel momento indifesa mentre, di giorno viene amorevolmente aiutata e assistita da una vicina di casa».

L'ALLARME DELL'ANZIANA

L'anziana signora, non appena i ladri hanno lasciato la casa, dopo la rapina e derubata di tutti i soldi della pensione oltre a quelli che diligentemente risparmiava e si metteva da parte (non sa però quantificare la somma rubata) per le sue necessità di salute si è fatta forza ed ha chiamato la signora che l'accudisce di giorno. Questa, insieme al marito, si è immediatamente recata nella la casa della derubata e l'uomo ha allertato subito il 112 e dopo pochissimi minuti la pattuglia era già sul posto per effettuare i primi rilievi.

LE INDAGINI

Al mattino, i carabinieri di Taglio di Po hanno sentito diverse persone che abitano nelle vicinanze e raccolte le loro utili dichiarazioni. Sono in corso serrate indagini, seguendo varie piste, da parte del comando della stazione dei Carabinieri di Taglio di Po agli ordini del luogotenente Giuseppe Attisani. Bisogna sottolineare lo sdegno e la condanna da parte della comunità tagliolese per tale atto criminoso, ai danni di una anziana signora già provata duramente negli affetti familiari e con seri problemi di salute ma, si sa che la delinquenza non ha limiti, nessun rispetto e pietà soprattutto verso i più deboli.