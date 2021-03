Ragazza accoltellata in strada a Mogliano, Marta è stata estubata, breve colloquio oggi con mamma e papà

MOGLIANO VENETO - Ragazza aggredita mentre corre: Marta Novello è stata estubata questa sera all'ospedale di Treviso: è cosciente e ha parlato con i genitori. La ragazza di 26 anni brutalmente accoltellata in strada da un 15 enne (Chi è - il ritratto) potrà forse raccontare che cosa sia accaduto su quella strada di Marocco di Mogliano, dove è stata aggredita e colpita alle spalle con 20 coltellate.

APPROFONDIMENTI IL RITRATTO Ragazza accoltellata a Mogliano, chi è l'aggressore: 15... ACCOLTELLAMENTO DI MOGLIANO Il 15enne in carcere: «Sono disperato, ditemi come sta Marta,... MOGLIANO VENETO Ragazza accoltellata. Gi amici non credono alla rapina: «Non... BELLUNO Ragazza accoltellata, Roccon attacca lo ius soli ma sbaglia reato e... MOGLIANO VENETO Ragazza accoltellata mentre corre, chi è Marta Novello MOGLIANO VENETO Ragazza accoltellata mentre corre a Mogliano, il legale del 15enne... CHOC A MOGLIANO Le urla di Marta, colpita da 20 coltellate alla schiena.... MOGLIANO VENETO Ragazza accoltellata: come sta oggi Marta. Il 16enne l'ha colpita... MOGLIANO Accoltellata da un 16enne mentre fa jogging lungo via Marignana....

Marta si è svegliata: cosa ha chiesto

Marta ha ripreso a respirare da sola e lentamente, come raccontano i sanitari del Ca' Foncello. Immediatamente ha chiesto dei familiari. I medici della rianimazione, il reparto nel quale è stata ricoverata dopo essere stata soccorsa, sanguinante, ai margini di una strada di Marocco di Mogliano, hanno concesso alla giovane un breve colloquio con mamma e papà.



Cosa è successo

Ancora da chiarire cosa sia realmente accaduto in via Marignana lo scorso lunedì 25 marzo, quando Marta Novella è stata trovata sanguinante in un fossato. A richiamare l'attenzione di due operai, che l''hanno salvata allertando subito i soccorsi e hanno impedito al ragazzo che l'aveva aggredita di scappare, sono state le sue urla strazianti. «Pensavamo fossero rimasti vittima di un incidente. Poi abbiamo visto la ragazza e abbiamo capito tutto».