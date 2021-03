Ragazza accoltellata, Roccon attacca lo ius soli ma sbaglia reato e nazionalità

BELLUNO Franco Roccon, ex consigliere regionale della Lega, ex sindaco di Castellavazzo e attuale consigliere comunale a Belluno della civica "Civiltà Bellunese", torna protagonista su Facebook con un post subito condannato da molti esponenti politici sia di destra sia di sinistra. "Il quindicenne assassino di Mogliano è un nigeriano nato in Italia. Con lo Jus Soli sarebbe italiano a tutti gli effetti. Tutti contenti, sopratutto a sx..." ha scritto (errori di ortografia e di sostanza inclusi) a proposito della ragazza accoltellata a Mogliano. Gli errori di sostanza sono più d'uno: Marta Novello è fortunatamente viva e migliora - quindi il ragazzo non è un assassino - e il quindicenne è già cittadino italiano perché figlio di madre italiana. Non è la prima volta che Roccon è protagonista di post contestati: poco più di due mesi fa scrisse un post sessista contro Laura Boldrini e anche in quel caso ricevette una condanna unanime.