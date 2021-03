Ragazza accoltellata: come sta oggi Marta. Il 16enne l'ha colpita alla schiena, verrà sentito dal magistrato

TREVISO- Ha trascorso la notte nel carcere minorile di Treviso il 16enne accusato di tentato omicidio per aver accoltellato almeno una ventina di volte a Marocco di Mogliano una ragazza di 26 anni che faceva jogging. Il fatto era accaduto ieri sera lungo una vita di campagna. Oggi il giovane nell'udienza di garanzia verrà sentito dal magistrato della Procura dei minori di Venezia incaricato di seguire il caso.

Ragazza accoltellata: come sta oggi

La giovane, Marta Novello, è ricoverata a Treviso in terapia intensiva: le sue condizioni restano gravi. Il ragazzino, che al momento dell'aggressione si trovava in bicicletta, ha ammesso la tentata rapina ma è un movente che non convince del tutto gli investigatori. Le coltellate, spiegano i Carabinieri, sono state tutte sferrate alle spalle della donna.