Ragazza accoltellata da un uomo in bici: trafitta da otto fendenti è grave in ospedale. Preso l'aggressore

MOGLIANO VENETO - Verso le 17 di oggi, 22 marzo, una giovane donna di 26 anni è stata accoltellata mentre passeggiava in via Marignana poco distante dall'agriturismo "Al Vecio Moraro" in località Marocco. A colpirla con almeno otto fendenti e a lasciarla in fin di vita in un fossato che costeggia la strada è stato un giovane in bicicletta.

L'aggressore è stato bloccato dai carabinieri e la giovane ricoverata all'ospedale di Treviso, dove i sanitari si sono riservati la prognosi. Al momento non si conoscono le ragioni del gesto. Indagano i carabinieri.



+++notizia in aggiornamento+++