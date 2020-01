Prosecco "blu oltremare" da Bottega in esclusiva per il Napoli Calcio

Da oggi sarà decisamente un Calcio Napoli più frizzante, grazie alla Marca Trevigiana e alle sue bollicine per eccellenza, quelle del Prosecco. La Bottega Spa di Godega Sant'Urbano e la società del Napoli Calcio hanno stipulato un accordo per la produzione e la distribuzione di un Prosecco Doc speciale e personalizzato. Si tratta di uno spumante Prosecco Doc nella versione Brut in una elegante bottiglia blu oltremare, ovviamente caratterizzata dal logo del Napoli nel tradizionale colore azzurro con la N bianca. Anche il cartone, che contiene sei bottiglie, è stato appositamente personalizzato dalla Bottega con il colore e il logo della società napoletana e la scritta Forza Napoli sempre.

Il Prosecco Doc Ssc Napoli viene prodotto nella cantina Bottega di Bibano di Godega, da uve Glera coltivate secondo le tecniche classiche e tradizionali nei vigneti dell'azienda trevigiana, rispettando rigorose procedure aziendali che prevedono l'impiego della tecnologia più avanzata, tanto nel processo di vinificazione che di spumantizzazione quanto nell'imbottigliamento finale. Così lo spumante italiano più conosciuto e venduto in tutto il mondo, e che Bottega, con altri suoi prodotti esporta in 132 paesi al mondo, ora sarà particolarmente degustato dai tanti tifosi della squadra partenopea. Un Brut spumante che funziona come aperitivo, ma anche per i pasti, oppure con la pizza, piatto tipico di Napoli, ma soprattutto per festeggiare le vittorie della squadra di mister Rino Gattuso. E i tifosi partenopei sparsi in giro per l'Italia o nella Marca Trevigiana possono festeggiare con il Prosecco Doc Ssc Napoli che si trova nelle migliori enoteche e sull'Amazon Brand Store.

