Piazza Rinaldi sold out, stasera, per "Le mie ragazze di carta", la commedia di Luca Lucini tutta girata a Treviso, Mogliano e Orsago, ospite del ciclo di proiezioni all'aperto nel progetto "Estate Incantata" (con il bis il 26 agosto alle 21.15). Un film che ha anche aperto, l'altra sera, la rassegna "In Abbazia, cinema!" a Mogliano, (con replica mercoledì 5 e giovedì 6 agosto alle 21.30 e il 16 agosto alle 21.15) promossa dal cinema Teatro Busan col patrocinio dell’amministrazione (costo 3.50 euro).

LA STORIA

L’Italia di fine anni Settanta sta cambiando in cerca di benessere e modernità: i Bottacin, papà Primo (Andrea Pennacchi), mamma Anna (Maya Sansa) e figlio Tiberio (l’esordiente Alvise Marascalchi) dalla campagna, e più precisamente da Orsago, si trasferiscono a Treviso, sognando una vita nuova.

Una vita fatta di “posto fisso”, di curiose amicizie, di primi amori, di corse in motorino e partite a rugby allenati dal prete controcorrente Neri Marcorè, ma soprattutto di passioni impossibili per “ragazze di carta” che ammiccano dai manifesti di cinema che per sopravvivere si votano al porno. Ed è stato proprio il Busan di Mogliano che Lucini ha “trasformato” nella sala a luci rosse Odeon dentro la quale si imbuca di nascosto il protagonista Tiberio con l’amico di scuola Giacomo (Christian Mancin), finendo così per innamorarsi della star “di carta” Milly d’Italia. Lucini ha mosso i suoi protagonisti tra scorci di Treviso centro, al Liceo Da Vinci, e poi a Mogliano, passando anche per Orsago (casa natale di Primo) cercando di regalare «la nostalgia delle cose che non torneranno più».