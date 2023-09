Coltiva marijuna nei campi di un ignaro contadino: le foto aree incastrano un 39enne

CASTELFRANCO (TV) - I Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne che stava tranquillamente irrigando una ventina di piante di marijuana che aveva occultato all'interno di un campo di mais di proprietà di un terzo, estraneo ai fatti, ubicato nel comune di Fonte. Dopo lo sfalcio delle colture originali l'uomo aveva ricavato piccoli appezzamenti posizionati nel podere e nei quali fare crescere le piante di cannabis.

Anche a casa l'arrestato è stato trovato in possesso di alcune piante di marijuana e di strumenti e materiali per la pesatura e il confezionamento della droga.

Lo stupefacente è stato sequestrato e l'uomo posto ai domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L'arresto è stato convalidato e per il reo è stato disposta la misura dell'obbligo di presentazione giornaliero alla Stazione Carabinieri territorialmente competente.