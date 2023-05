Mettono un petardo nel cannone del monumento di Nervesa e lo fanno esplodere: identificati i tre giovani responsabili

NERVESA DELLA BATTAGLIA (TREVISO) - Mettono un petardo nel cannone del Monumento agli artiglieri d'Italia e lo fanno esplodere: trovati i responsabili. Il fatto accaduto alla vigilia dello scorso Capodanno in piazzale Santa Barbara a Nervesa della Battaglia. E oggi, 27 maggio, dopo le indagini, i Carabinieri della compagnia di Montebelluna hanno identificato i responsabili del danneggiamento aggravato della volata del cannone calibro 75/27 del Monumento agli artigilieri d'Italia.

Sono tre ragazzi, poco più che 20enni.

L'accaduto

Erano circa le 23 della vigilia di Capodanno scorso quando una forte deflagrazione proveniente dall’area commemorativa in questione veniva udita da molti residenti della zona che segnalavano l’accaduto alle Forze dell’Ordine. I Carabinieri intervenuti, dopo i primi accertamenti hanno constatato che qualcuno inserendo un petardo di notevole carica esplosiva all’interno della “volata” del pezzo di artiglieria, ne ha causato il grave e vistoso danneggiamento, i cui costi di ripristino sono stati successivamente quantificati in svariate migliaia di euro. Il restauro è ancora in corso. Un fatto che i militari avevano subto ricondotto all'esplosione di botti di fine anno e non ad altre motivazioni e, grazie alle testimonianze raccolte e alle riprese dei filmati di videosorveglianza dell'area, hanno individuato tre giovani poco più che 20enni della zona. La loro posizione è al vaglio dell'Autorità giudiziaria. Determinante nel prosieguo della vicenda sarà la posizione che gli autori dell’esecrabile gesto assumeranno rispetto all’ammissione delle proprie responsabilità e all’eventuale disponibilità a risarcire il danno provocato.