TREVISO - La pediatra Carmela Schiavone, 69 anni, va in pensione, almeno per quanto riguarda l'attività in convenzione con l'Usl della Marca. Dopo quasi 35 anni passati a prendersi cura dei bambini di Treviso, dal primo ottobre la dottoressa originaria della provincia di Foggia non sarà più in servizio come pediatra di libera scelta nel suo ambulatorio di via Siora Andriana del Vescovo, nella zona dello stadio Tenni. Il punto è che nell'ambito territoriale che comprende i territori di Treviso, Silea e San Biagio non ci sono abbastanza pediatri per ridistribuire un migliaio di piccoli pazienti. La conferma arriva dalla stessa Usl: «Dall'analisi della situazione assistenziale si specifica è emerso che i pediatri di libera scelta operanti nell'ambito territoriale non sono in grado di riassorbire gli assistiti in carico alla dottoressa Carmela Schiavone».

LA SOLUZIONE

Da qui la necessità di ricorrere a un incarico provvisorio che resterà valido fino a quando non verrà nominato un nuovo pediatra titolare (e comunque non oltre un anno). Al posto di Schiavone, il primo ottobre nel capoluogo prenderà servizio Giorgia Romano, pediatra trevigiana di 37 anni. Restando nell'ambito della pediatria, a livello provinciale, c'è una nuova dottoressa per Chiarano. Si tratta di Marta Cernich, pediatra di 33 anni. Azienda Zero le ha assegnato il posto che era rimasto vacante, con il vincolo di aprire l'ambulatorio di pediatra di libera scelta proprio nel comune di Chiarano. Di contro, si cercano ancora due pediatri rispettivamente per i comuni di Oderzo e Gaiarine. Sono infatti rimasti tra gli ambiti carenti quelli che raggruppano da una parte Oderzo, Motta di Livenza, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo, Mansuè, Meduna, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Polo e dall'altra Gaiarine, Codognè, Godega di Sant'Urbano. Mareno, Orsago, San Fior, San Vendemiano e Vazzola. Entro ottobre, di seguito, si attende anche l'entrata in servizio di tutti e 14 i nuovi medici di famiglia assegnati alla Marca. Ci sono Daniele Bernardi (ambito di Cimadolmo, Ormelle, Ponte di Piave, Salgareda e San Polo); Giorgia Bardelle (Treviso, Silea e San Biagio); Eleonora Sartorato e Roberto Cappelli (Mogliano, Casale, Casier, Preganziol e Zero Branco); Fabiano Bocchi (Monastier, Roncade e Zenson); Cecilia Boccato (Vittorio Veneto, Revine Lago e Tarzo); Laura Michelon (Cappella Maggiore, Colle Umberto, Cordignano, Fregona e Sarmede); Laura Albergucci (Conegliano, San Vendemiano e San Pietro di Feletto); Luca Bagnarol (Codognè, Gaiarine, Mareno e Vazzola); Nicoletta Biasuzzi (Asolo, Fonte, Maser, San Zenone); Giovanni Mantineo (Castelfranco, Vedelago e Resana); Stefano Galliazzo e Taghi Mohammad Mokhtari (Montebelluna, Trevignano e Caerano); Ashraf Yacoub (Giavera, Nervesa e Volpago). Alcuni tra questi hanno già iniziato a operare. Come Roberto Cappelli, nuovo medico di famiglia titolare a Zero Branco, con ambulatorio in via Foscolo.